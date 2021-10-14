Напомним, ранее появилась информация, что 22-летний футболист может перейти в состав "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.
"Наверное, нам уже пора сделать факсимиле со следующей фразой: эта информация не соответствует действительности. „Локомотив“ не ведет переговоров с данным игроком", - сказали Sport24 в пресс-службе "Локомотива".
Защитник Маланг Сарр перешел в "Челси" в 2020 году. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Порту". За португальский клуб он сыграл в 19 матчах и забил 1 гол.
За "Челси" 22-летний француз в текущем сезоне провел 1 матч, результативными действиями не отметился. Контракт Сарра с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.
В "Локомотиве" опровергли слухи о переговорах по трансферу защитника "Челси" Сарра
"Локомотив" не ведет переговоров по переходу защитника "Челси" Маланга Сарра
Фото: Getty images