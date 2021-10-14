"Ничего не могу сказать, первый раз слышу эту информацию. Даже если интерес есть, ничего об этом не знаю. Мое дело сейчас – тренироваться на максимум и играть, все.
Напрягают ли постоянные трансферные слухи? Нет, все абсолютно спокойно воспринимаю. Время покажет, что будет", - сказал Ломаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" планирует усилиться в зимнее трансферное окно. Одна из основных целей москвичей - укрепление вратарской линии.
Голкипер Иван Ломаев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 13 мячей. Всего за "Крылья" он сыграл в 30 матчах, в 13 играх он оставил свои ворота "сухими". Контракт Ломаева рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает вратаря в 1,2 млн евро.
Источник: Metaratings
Ломаев: первый раз слышу об интересе "Спартака"
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев заявил, что ничего не знает об интересе со стороны "Спартака".
Фото: РПЛ