"Мы на связи с "Уралом", выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса матча нет", - приводит слова пресс-службы лиги "Чемпионат".
Напомним, утром 14 октября Екатеринбург накрыл сильный смог от тлеющих торфяников. Из-за этого задержано несколько авиарейсов, в городе частично перекрыто движение. Ожидается, что такая ситуация сохранится до 17 октября.
Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги между "Уралом" и ЦСКА должен состояться на "Екатеринбург Арене" в воскресенье, 17 сентября. Начало игры - в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым, ВАР - Владислав Безбородов.
"Урал" занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав в 10 матчах 9 очков. ЦСКА, имея в активе 17 очков, располагается на 6-м месте.
В РПЛ не видят оснований для переноса матча "Урал" - ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге
В РПЛ сообщили, что на данный момент не видят оснований для переноса матча 11-го тура "Урал" - ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге.
Фото: РПЛ