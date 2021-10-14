- Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось, - передает слова представителя пресс-службы "Спартака" "РБК-Спорт".
Напомним, что 14 октября специализирующийся на "сливе" документов известных людей и организаций телеграм-канал BlackMirror опубликовал документацию, согласно которой домашний стадион "Спартака" "Открытие Банк Арена" находится в залоге в банке "ВТБ" в качестве обеспечения кредита на 90 миллиардов рублей. Также были опубликованы трансферные суммы отдельных игроков красно-белых.
Источник: домашний стадион "Спартака" находится в залоге в банке "ВТБ"
В сеть слили сумму трансфера Кофрие в "Спартак"
Источник: "Спартак" получил за аренду Крала в "Вест Хэм" 1,1 млн евро
В "Спартаке" прокомментировали информацию о стадионе в залоге и суммах трансферов, попавшую в сеть
Пресс-служба московского "Спартака" дала комментарий по опубликованным телеграм-каналом BlackMirror документам, согласно которым домашняя арена красно-белых находится в залоге в банке "ВТБ".