Г. Иванов: без лимита на легионеров я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки, там талантливых мальчишек очень много

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, как будет формировать состав своего клуба в случае отмены лимита на легионеров.

Фото: ФК "Урал"





В настоящее время в российском футболе действует формула лимита на легионеров "8+17", которая не ограничивает количество футболистов-иностранцев непосредственно на футбольном поле, но определяет, что в заявке клуба на сезон их может быть не более восьми. В 2021 году обсуждались варианты реформирования системы лимита на легионеров, одним из вариантов которой была его полная отмена.



Президент "Урала" - о словах Путина: не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит. Всё! - Нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много! Чисамба приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша. Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 - Чисамба на две головы выше. И таких парней там - масса, - передает слова Иванова Sports.ru В настоящее время в российском футболе действует формула лимита на легионеров "8+17", которая не ограничивает количество футболистов-иностранцев непосредственно на футбольном поле, но определяет, что в заявке клуба на сезон их может быть не более восьми. В 2021 году обсуждались варианты реформирования системы лимита на легионеров, одним из вариантов которой была его полная отмена.