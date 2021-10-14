- Если команда вылетит в ФНЛ, то футбола в области на долгие годы может не быть. После развала Союза "Уралмаш" сыграл в Премьер-лиге, потом вылетел в первую лигу и сразу же - во вторую. Девять лет они играли во второй лиге. И футбол никому вообще не нужен был. К нам приезжали и удивлялись, что у нас на трибунах деревья растут. Футбольная культура в Екатеринбурге исчезала более чем на 10 лет, пока команда не играла в Премьер-лиге. Мы все это исправили, появляется молодое поколение болельщиков. И это жалко потерять, - приводит слова Иванова Sports.ru.
После распада Советского Союза и появления футбольного чемпионата России "Уралмаш" из Екатеринбурга в течение 5 сезонов выступал в высшей лиге, где его лучшим достижением было восьмое место (дважды). Один раз в своей истории команда пробилась в еврокубки - летом 1996 года уральцы прошли групповой этап Кубка Интертото, но уступили по сумме двух матчей датскому "Силькеборгу" (1:2 дома, 1:0 в гостях). По итогам сезона-1996 "Уралмаш" занял 16 место и вылетел в Первую лигу, а на следующий год - во Вторую лигу, заняв 20 место. В первый дивизион команда уже под названием "Урал" окончательно вернулась в 2005 году, а в сезоне-2012/2013 уральцы выиграли малые золотые медали и вышли в РПЛ, где и играют последние 8 сезонов.
Г. Иванов: к нам приезжали и удивлялись, что у нас на трибунах деревья растут
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о футбольной ситуации в Екатеринбурге.
Фото: "Спорт-Экспресс"