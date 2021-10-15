По информации источника, возможно, Талалаева уволят, если "Ахмат" проиграет "Химкам" в матче 11-го тура РПЛ.
Отмечается, что у 49-летнего специалиста произошел конфликт с одним из руководителей "Ахмата", которого он попросил уйти с поля во время тренировки команды.
Матч "Химки" - "Ахмат" пройдет 17 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.
"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 12 набранных очков. "Химки" имеют в запасе восемь очков и занимают 16-е место в таблице.
Источник: Матч ТВ
Источник: Талалаева могут уволить, если "Ахмат" проиграет "Химкам"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев может вскоре покинуть свой пост.
Фото: РИА Новости