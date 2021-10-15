"Спартак" на домашнем матче 11 тура Российской премьер-лиги против "Динамо" 16 октября организует акцию поддержки людям с диагнозом "церебральный паралич", сообщила Rusfootball.info пресс-служба красно-белых.
Команда выйдет на игру в особенном комплекте формы, на котором фамилии и номера футболистов будут нанесены Доброшрифтом. Этот шрифт создан на базе букв и цифр, написанных детьми с диагнозом ДЦП.
Также в день матча запланирована обширная информационная кампания, посвященная людям с церебральным параличом, включающая афишу, представление стартового состава команды, а также тематические ролики на табло "Открытие Банк Арены" и ее внешнем медиафасаде.
Кроме того, 19 октября состоится ограниченный по времени благотворительный онлайн-аукцион, на котором будут продаваться комплекты формы всех игроков "Спартака" с их автографами. Аукцион состоится в инстаграм-аккаунте @dobro.spartak с 19:22 до 20:21 по московскому времени. Вырученные средства будут направлены подопечным Фонда "Подарок Ангелу" с диагнозом ДЦП.
"Спартак" на матче с "Динамо" организует акцию поддержки людей с церебральным параличом
"Спартак" выйдет на матч 11 тура РПЛ с "Динамо" в специальном комплекте формы и проведет благотворительный онлай-аукцион.
Фото: ФК "Спартак"