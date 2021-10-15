В "Локомотиве" не будет текущих премиальных по ходу сезона, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. По данным источника, футболисты красно-зеленых получат премиальные выплаты только по завершении футбольного года.
"Локомотив" после 10 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 17 очками, опережая "Краснодар" и ЦСКА по результатам личных встреч. В Лиге Европы "железнодорожники" набрали 1 очко в двух матчах, сыграв вничью с "Марселем" (1:1) и проиграв "Лацио" (0:2), и занимают четвертое, последнее место в группе.
Напомним, что в клубе сменился главный тренер - во время международной паузы красно-зеленых возглавил 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль. 16 октября в матче 11 тура РПЛ "Локомотив" встретится на выезде с казанским "Рубином".
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Источник: в "Локомотиве" отменили премиальные выплаты по ходу сезона
По данным источника, футболисты "Локомотива" получат премии только по итоговым результатам сезона.
Фото: Bundesliga