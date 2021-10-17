"Ничего особенного. Обычный игровой момент. Со стороны "Спартака" провокации не было", - приводит слова Грулева "РБ Спорт".
Напомним, в конце первой половины игры случилась массовая драка: Арсен Захарян сфолил на Максимилиано Кофрие. Футболисты красно-белых тут же пошли разбираться. Самюэль Жиго подбежал поговорить с Захаряном, а после этого француз стал спорить со скамейкой "Динамо".
Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку в конце первого тайма (видео)
"Со стороны "Спартака" провокации не было". Грулев - о потасовке в дерби
Форвард московского "Динамо" Вячеслав Грулев высказался о стычке, которая случилась в концовке 1-го тайма матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (2:2).
Скриншот: эфир "Матч ТВ"