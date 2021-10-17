"Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает", - приводит слова Игнатьева ТАСС.
Отметим, что в матче с "Локо" "Рубин" был близок к победе, однако пропустил гол в компенсированное ко второму тайму время и упустил три очка. "Рубин" после этого матча занимает 8-е место в таблице, имея в активе 15 очков. "Локомотив" набрал 18 очков и располагается на 4-м месте.
Нападающий Иван Игнатьев провел за "Рубин" 7 матчей в текущем сезоне, в которых результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 37 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
"Футбол такие вещи не прощает". Игнатьев – о ничьей в матче "Рубин" - "Локомотив"
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:2).
Фото: РПЛ