По информации источника, игрока хотят купить сразу несколько клубов, а фаворитом в борьбе за Мампаси является "Локомотив".
Накануне сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Спартака", но пресс-служба "красно-белых" опровергла эту информацию.
Марк Мампаси является воспитанником донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне чемпионата Украины в составе "Мариуполя", за который он выступает на правах аренды, защитник провел 7 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марка в 200 тысяч евро.
Источник: Metaratings
В "Спартаке" прокомментировали слухи о подписании контракта с защитником "Шахтера"
Источник: "Локомотив" интересуется защитником "Шахтера" Мампаси
18-летний защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампаси может продолжить карьеру в "Локомотиве".
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