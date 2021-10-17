Речь идет об Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и Романе Ежове. Отмечается, что Камоцци настаивает на одновременном переходе всех трех игроков в московский клуб.
"Каждый трансферный слух комментировать будет неправильно, особенно в день игры с "Нижним Новгородом". Могу сказать, что ни одного официального предложения на данный момент в клуб не поступало, а устраивать массовую распродажу в наши планы не входит", - цитирует Корниленко Metaratings.
Левый вингер Антон Зиньковский в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. Его контракт с "Крыльями" истекает в декабре 2021 года. Центральный полузащитник Данил Пруцев в сезоне-2021/22 сыграл в 11 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Правый вингер Роман Ежов в РПЛ забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
СМИ: Камоцци предложил "Спартаку" приобрести трех российских игроков в зимнее трансферное окно
Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к трем игрокам "Крыльев"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на слухи о том, что агент Франко Камоцци порекомендовал "Спартаку" зимой приобрести сразу трех футболистов самарцев.
Фото: "Крылья Советов"