Глушаков: я еще не полностью восстановился, но с каждым днем состояние улучшается

Хавбек "Химок" Денис Глушаков после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о своем состоянии.

Фото: РПЛ





"Полностью ли я восстановился? Нет, не полностью. Если бы восстановился полностью, отыграл бы весь матч. С каждым днем состояние все лучше и лучше становится. Пока чувствую небольшой дискомфорт. Рисковать нет смысла. Что было во время нахождения в расположении сборной? Иногда дискомфорт пропадал, поэтому и тренировался. Будем разбираться, сухожилие ли это или мышца", - сказал Глушаков.



Напомним, что ранее Глушаков из-за травмы пропустил октябрьские матчи



Отметим, что в матче с "Ахматом" Глушаков не вышел на поле, он остался в запасе.



"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Ахмат" пребывает на 11-м месте (12 очков).



Источник: Глушаков, в частности, сообщил, что еще не полностью восстановился после повреждения."Полностью ли я восстановился? Нет, не полностью. Если бы восстановился полностью, отыграл бы весь матч. С каждым днем состояние все лучше и лучше становится. Пока чувствую небольшой дискомфорт. Рисковать нет смысла. Что было во время нахождения в расположении сборной? Иногда дискомфорт пропадал, поэтому и тренировался. Будем разбираться, сухожилие ли это или мышца", - сказал Глушаков.Напомним, что ранее Глушаков из-за травмы пропустил октябрьские матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022.Отметим, что в матче с "Ахматом" Глушаков не вышел на поле, он остался в запасе."Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Ахмат" пребывает на 11-м месте (12 очков).Источник: Спорт-Экспресс