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Глушаков: я еще не полностью восстановился, но с каждым днем состояние улучшается

Хавбек "Химок" Денис Глушаков после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о своем состоянии.
Фото: РПЛ
Глушаков, в частности, сообщил, что еще не полностью восстановился после повреждения.

"Полностью ли я восстановился? Нет, не полностью. Если бы восстановился полностью, отыграл бы весь матч. С каждым днем состояние все лучше и лучше становится. Пока чувствую небольшой дискомфорт. Рисковать нет смысла. Что было во время нахождения в расположении сборной? Иногда дискомфорт пропадал, поэтому и тренировался. Будем разбираться, сухожилие ли это или мышца", - сказал Глушаков.

Напомним, что ранее Глушаков из-за травмы пропустил октябрьские матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022.

Отметим, что в матче с "Ахматом" Глушаков не вышел на поле, он остался в запасе.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Ахмат" пребывает на 11-м месте (12 очков).

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Глушаков Химки
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