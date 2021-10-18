- То, что им интересуются - я не удивлен. Он один из перспективнейших молодых игроков российского футбола, и мы это прекрасно понимаем. Пока по нему на нас никто не выходил, ни с предложениями относительно покупки, ни с чем либо еще. Готовы ли мы его продать? Все будет зависеть от финансового предложения. Мы бы хотели оставить Соколова у себя в команде, но все будет зависеть от того, какие условия продажи нам предложат, - передает слова Терюшкова Metaratings.
Ранее появилась информация, что итальянский футбольный агент Франко Камоцци предложил руководству московского "Спартака" усилить атакующую линию команды путем приобретения 18-летнего полузащитника "Химок" Артема Соколова. Также предполагается продать зимой аргентинского форварда красно-белых Эсекьеля Понсе. В нынешнем сезоне Соколов провел за "Химки" 8 матчей в Российской премьер-лиге и 1 матч в Кубке России, отметившись одной голевой передачей.
Источник: Камоцци предлагает "Спартаку" продать Понсе и подписать хавбека "Химок" Соколова
Терюшков - о возможном переходе Соколова в "Спартак": не удивлен, что им интересуются
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном интересе "Спартака" к 18-летнему полузащитнику красно-черных Артему Соколову.
Фото: ФК "Чертаново"