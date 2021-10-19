Это произойдет перед матчем "железнодорожников" в Лиге Европы против "Галатасарая". Игра состоится в Москве на "РЖД Арене" в четверг, 21 октября. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.
"Новое руководство "Локомотива" пригласило меня и Батуренко на матч с "Галатасараем". Нам будут вручены серебряные медали чемпионата России, которые не были вручены своевременно. Мы обязательно будем. Приедем и получим заслуженные серебряные медали из рук новых руководителей", - приводит слова Семина Sport24.
"Локомотив" занял второе место по итогам сезона-2019/20. В 30-ти матчах "железнодорожники" набрали 57 очков. Тот чемпионат москвичи начинали под руководством Юрия Семина, но летом 74-летний специалиста заменил серб Марко Николич. Сейчас главным тренером "Локомотива" является Маркус Гисдоль.
Семину вручат серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20 перед матчем "Локомотив" - "Галатасарай"
Бывшему главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/20.
Фото: ФК "Урал"