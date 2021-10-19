"От "Зенита" действительно было предложение по Белотти. Сделка не состоялась, больше нет смысла говорить об этом", - приводит слова Ваньяти Sport24.
Контракт Белотти с "Торино" истекает следующим летом. В нынешнем розыгрыше Серии А 27-летний итальянец принял участие в 3-х матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Рыночная стоимость нападающего оценивается профильным порталом transfermarkt в 35 млн евро.
"Зенит" по итогам 11-и туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 очка.
Агент: переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен
Директор "Торино": от "Зенита" действительно было предложение по Белотти
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб получал от "Зенита" предложение по трансферу форварда Андреа Белотти.
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