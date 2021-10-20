В пресс-службе "Рубина" отметили, что иск подан в связи с задолженностью клуба по аренде стадиона. Сумма иска оценивается в 44 миллиона рублей.
Напомним, ранее не раз возникали разногласия между клубом и стадионом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий критиковал состояние газона стадиона и сетовал, что владельцы арены проводят на поле концерты, свадьбы и различные мероприятия. В ответ на заявления Слуцкого пресс-служба "Ак Барс Арены" заявила, что у клуба многомиллионные долги за аренду стадиона.
Слуцкий разнес поле на "Ак Барс Арене" и получил ответ. История трудных отношений "Рубина" со стадионом
Источник: "РБ Спорт"
Руководство "Ак Барс Арены" подало на "Рубин" в суд из-за больших задолженностей клуба по аренде стадиона
Владельцы стадиона "Ак Барс Арена" подали "Рубин" в суд в связи с задолженностью клуба по аренде стадиона.
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