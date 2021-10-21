Федотов выразил удивление в связи с назначением Иванова на указанную игру. Также он отметил, что Иванова ждут большие проблемы, если он существенно ошибется в предстоящем матче.
"Вариантов было не очень много: да, могли судить Кукуляк и Кукуян, Мешков не мог, но выбор Иванова странный. За Ивановым тянется неприятный шлейф - с его историей матчей "Зенита" и "Спартака" ему не позавидуешь. Если жестко ошибется в этой игре - его карьеру в РПЛ ждут серьезные проблемы", - сказал Федотов.
Отметим, что встреча "Зенит" - "Спартак" пройдет 24 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Главным арбитром матча "Зенит" - "Спартак" назначен Сергей Иванов
"За ним тянется неприятный шлейф". Федотов - о назначении Иванова главным арбитром матча "Зенит" - "Спартак"
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о назначении Сергея Иванова главным арбитром матча 12-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: РИА Новости