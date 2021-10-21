"Дзюба уже явно не тот футболист, который был у нас в 2018 году. Он был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести - тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со "Спартаком", - сказал Орлов.
Напомним, "Зенит" уступил на своем поле "Ювентусу" со счетом 0:1 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победный гол в этой встрече забил Деян Кулусевски на 86-й минуте.
В текущем сезоне Артем Дзюба сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и стал автором 5 результативных передач. В общей сложности 33-летний футболист провел на поле 890 минут. Всего за петербургский клуб у Дзюбы 223 матча и 100 забитых мячей.
Источник: "СЭ"
Орлов: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Зацепиться за мяч уже не может, обвести - тоже
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы после матча с "Ювентусом" (0:1) в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"