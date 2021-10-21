- Фаворитом игры назову "Зенит". Преимущество петербургского клуба - в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери - мы пока не до конца понимаем, кто готов к игре, а кто нет. Допустим, все видели, что был заменен из-за травмы Малком, ключевой футболист в атаке "Зенита". Непонятна степень готовности Промеса, который против "Лестера" вышел на замену. И, конечно, большая проблема для "Спартака" - дисквалификация Жиго, - цитирует Газзаева Sport24.
"Зенит" и "Спартак" встретятся между собой 24 октября в рамках 12 тура Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 23 набранными очками. Красно-белые занимают седьмое место, в их активе 17 набранных очков. 20 октября оба клуба играли домашние матчи еврокубков и потерпели поражения. "Зенит" в матче Лиги чемпионов уступил на своем поле итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:1, "Спартак" в Лиге Европы проиграл английскому "Лестеру" (3:4).
Газзаев о матче "Зенит" - "Спартак": фаворитом игры назову "Зенит". Проблема для "Спартака" - дисквалификация Жиго
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев дал комментарий о предстоящем матче 12 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"