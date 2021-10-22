"Просто приехали посмотреть футбол. Хороший матч получился у команд. Поражение "Локомотива" в Лиге Европы? Поговорим позже", - цитирует Цорна "СЭ".
"Локомотив" в четверг проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы (0:1) во втором матче под руководством Маркуса Гиздоля. После трех туров железнодорожники набрали 1 очко и занимают последнее место в группе E. "Локо" не побеждает с 11 сентября, когда в 7-м туре РПЛ обыграл "Крылья". Маркус Гисдоль официально возглавил "Локомотив" 10 октября, но с тех пор не сумел прервать неудачную серию.
Цорн - о посещении матча "Динамо" и "Химок": просто приехали посмотреть футбол
Технический директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о своих впечатлениях от посещения вместе с Ральфом Рангником матча 12-го тура РПЛ между "Динамо" и "Химками" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"