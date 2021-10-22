"Два игрока "Зенита" с большими контрактами - Ловрен, капитан команды, и Дзюбы - в этом матче мало чем помогли своей команде. Конечно, "Зенит" рассчитывал на контригру. Но кто думал, что Дзюба так плохо будет двигаться? Сегодня все 10 полевых должны играть и в атаке, и в обороне. Дзюба, Ловрен. Разве это игроки для Лиги чемпионов?" - сказал Орлов.
Петербургский клуб в среду, 20 октября, уступил "Ювентусу" со счетом 0:1. Это поражение стало третьим подряд для "сине-бело-голубых" в текущем сезоне. Ранее петербуржцы проиграли тульскому "Арсеналу" (1:2) и "Сочи" (1:2). Следующий матч подопечные Семака проведут в воскресенье, 24 октября. Соперником петербургской команды станет московский "Спартак". Встреча 12-го тура РПЛ начнется на "Газпром Арене" в 19:00 мск.
В текущем сезоне Артем Дзюба сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и стал автором 5 результативных передач. В общей сложности 33-летний футболист провел на поле 890 минут.
Источник: Sport24
Орлов: Дзюба, Ловрен - разве это игроки для Лиги чемпионов?
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Деяна Ловрена и форварда петербуржцев Артема Дзюбы в игре группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1).
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