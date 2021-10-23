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Нефтехимик
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Ротор
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КубаньПерерыв
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Факел
2 - 1
Металлург ЛпПерерыв
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КАМАЗ
1 - 1
Спартак-2Перерыв
П1 2.45X 2.55П2 3.65
Балтика
19:00
ВелесНе начат
П1 1.8X 3.35П2 4.6

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Челси
7 - 0
Норвич СитиЗавершен
Саутгемптон
1 - 1
БернлиПерерыв
П1 2.05X 2.65П2 5.1
Лидс
0 - 1
ВулверхэмптонПерерыв
П1 5.9X 3.4П2 1.7
Эвертон
1 - 1
УотфордПерерыв
П1 2.05X 2.55П2 5.7
Кристал Пэлас
0 - 0
Ньюкасл ЮнайтедПерерыв
П1 2.1X 2.5П2 5.5
Брайтон
19:30
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П1 7X 4.6П2 1.48

Чемпионат Испании. Примера

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Валенсия
1 - 2
МальоркаЗавершен
П1 100X 11П2 1.04
Кадис
0 - 1
Алавес1 тайм
П1 6.5X 3.4П2 1.62
Эльче
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.8X 3П2 2.85
Атлетик
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3

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Салернитана
2 - 4
Эмполи2 тайм
П1 51X 23
Сассуоло
19:00
ВенецияНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
Болонья
21:45
МиланНе начат
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РБ Лейпциг
2 - 1
Гройтер Фюрт2 тайм
П1 1.07X 9П2 51
Бавария
2 - 0
Хоффенхайм2 тайм
X 23П2 51
Арминия
0 - 2
Боруссия Д2 тайм
П1 51X 19П2 1.01
Вольфсбург
0 - 1
Фрайбург2 тайм
П1 11X 3.75П2 1.4
Герта
19:30
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Нант
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КлермонНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.4
Лилль
22:00
БрестНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.6

Игроки "Динамо" подорожали на 11,2 млн евро по итогам осеннего обновления стоимости футболистов Transfermarkt

Игроки московского "Динамо" подорожали на 11,2 млн евро после осеннего обновления стоимости футболистов на портале Transfermarkt.
Фото: фк "Динамо"
Суммарная стоимость игроков "Динамо", по информации портала, теперь составляет 82,2 млн евро. Игроки московского клуба подорожали на 11,2 млн евро: это 16-й показатель в мире по итогам осеннего обновления Transfermarkt. Самым дорогим игроком "Динамо" является Арсен Захарян. Его стоимость равна 9 млн евро. Нападающий Константин Тюкавин занимает 4-ю строчку в списке. Портал оценивает стоимость футболиста в 6,5 млн евро.

Напомним, в прошедшем туре РПЛ "Динамо" встречалось дома с "Химками". В той встрече ассистентский хет-трик сделал Арсен Захарян, дублем отметился нападающий Вячеслав Грулев, еще по 1 мячу забили Николо Моро и Константин Тюкавин. Следующий матч московский клуб проведет против "Зенита" 29 октября в 19:00 по московскому времени.


Теги: Динамо
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