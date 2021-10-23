Суммарная стоимость игроков "Динамо", по информации портала, теперь составляет 82,2 млн евро. Игроки московского клуба подорожали на 11,2 млн евро: это 16-й показатель в мире по итогам осеннего обновления Transfermarkt. Самым дорогим игроком "Динамо" является Арсен Захарян. Его стоимость равна 9 млн евро. Нападающий Константин Тюкавин занимает 4-ю строчку в списке. Портал оценивает стоимость футболиста в 6,5 млн евро.
Напомним, в прошедшем туре РПЛ "Динамо" встречалось дома с "Химками". В той встрече ассистентский хет-трик сделал Арсен Захарян, дублем отметился нападающий Вячеслав Грулев, еще по 1 мячу забили Николо Моро и Константин Тюкавин. Следующий матч московский клуб проведет против "Зенита" 29 октября в 19:00 по московскому времени.
Игроки "Динамо" подорожали на 11,2 млн евро по итогам осеннего обновления стоимости футболистов Transfermarkt
Игроки московского "Динамо" подорожали на 11,2 млн евро после осеннего обновления стоимости футболистов на портале Transfermarkt.
Фото: фк "Динамо"