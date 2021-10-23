"Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом матче, он капитан команды, он ведет за собой", - сказал Гончаренко в прямом эфире "Матч Премьер".
Крыховяк в матче 12-го тура РПЛ забил гол на 5-й минуте и отдал результативную передачу. В сезоне 21/22 у польского хавбека 9 матчей за "Краснодар", в которых он забил 3 гола и 2 раза ассистировал партнерам.
Крыховяк перешел в "Краснодар" в августе этого года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 млн евро.
Следующий матч в РПЛ "Краснодар" проведет 30 октября против "Крыльев Советов". Старт встречи назначен на 19:00.
Гончаренко - об 1+1 Крыховяка против "Нижнего Новгорода": ждем такой игры в каждом матче
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался об игре полузащитника "быков" Гжегожа Крыховяка.
Фото: ФК "Краснодар"