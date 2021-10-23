"Мне очень хорошо в Петербурге и в "Зените". И, главное, здесь хорошо моей семье. Они чувствуют себя здесь как дома. С первого дня, когда пришел в "Зенит", у меня одна мотивация - быть лучшим, завоевывать титулы и побеждать вместе с командой. Такой она будет до самого последнего дня в клубе. Легко представляю ситуацию, что до конца карьеры буду играть в Петербурге, - цитирует бразильца Р-Спорт.
В текущем сезоне Дуглас Сантос провел 15 матчей в составе "Зенита" и отдал две голевые передачи. Примечательно, что бразилец вошел в символическую сборную РПЛ сезона 20/21 по версии исполкома РФС. С момента перехода в "Зенит", Сантос провел 87 матчей за питерский клуб, в которых забил 3 мяча и отдал 16 голевых передач.
Завтра "Зенит" на своем поле примет московский "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ. По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке.
Дуглас Сантос: мне хорошо в "Зените". Легко представляю, что буду играть здесь до конца карьеры
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, как он и его семья чувствуют себя в Санкт-Петербурге и признался, что готов остаться в России до конца карьеры.
Фото: ФК "Зенит"