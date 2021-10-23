Напомним, "Крылья" уступили армейцам в гостях со счетом 1:3. Отметим, что после первого тайма самарский клуб вел со счетом 1:0.
"Не знаю, что надо футболистам рассказывать про Чалова и Дзагоева. Для этого надо знать, когда и при каких обстоятельствах они появятся на поле. В целом мы все равно готовились к ним. Допустили ошибки, сами раскрылись для соперника. Не все у нас получилось, но ребятам я благодарен за качественную игру", - сказал Осинькин.
Счет в матче на 11-й минуте открыл форвард "Крыльев" Иван Сергеев. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. На 57-й минуте нападающий "армейцев" Чидера Эджуке сделал счет 1:1, а за 5 минут до конца Федор Чалов вывел уже ЦСКА вперед. Окончательный счет на на 89-й минуте установил Антон Заболотный.
"Крылья" после этого матча остались на 8-й строчке, имея в активе 16 очков.
Источник: "СЭ"
Осинькин - о поражении от ЦСКА: допустили ошибки, сами раскрылись для соперника
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: РПЛ