"Мы всегда стараемся играть от себя. Тут нам не хватило свежести в концовке, хотели удержать 1:1, но обидно припустили. Ощущения скомканные, в первом тайме была уверенность, что можно взять очки, а второй – худший за весь сезон. Причину не знаю, может, график, может, были не готовы к графику", — цитирует Чернова "Чемпионат".
Армейцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:1 после гола Сергеева на старте игры, но смогли совершить камбэк, благодаря голам Эджуке, Чалова и Заболотного. После этого поражения "Крылья" пока остаются на 8-м месте в таблице, но в случае победы их обгонит "Рубин". "ЦСКА" с 23 очками занимает третью строчку.
Никита Чернов, вышедший на матч с капитанской повязкой, перешел в "Крылья" в 2019 году как раз из "ЦСКА", самарский клуб заплатил за него около полумиллиона евро.
Чернов: второй тайм с ЦСКА - худший для "Крыльев" за весь сезон
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов прокомментировал результат матча 12-го тура против ЦСКА (1:3).
Фото: ПФК "Крылья Советов"