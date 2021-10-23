"Делим первое место с "Зенитом"? Работаем. Стремимся к лучшему футболу. Чувствую ли я, что нынешний ЦСКА может конкурировать? Конечно, раз мы конкурируем в таблице, значит конкурентоспособны. Но у команды и у тренера есть замысел, он набирает обороты, и мы стараемся его выполнить", - передает слова Заболотного "Чемпионат".
Заболотный забил один из голов в матче с "Крыльями", установив итоговый счет. Всего в этом сезоне на счету 30-летнего форварда 3 мяча в 10 встречах. Примечательно, что гол Заболотного стал 1000-м голом ЦСКА в РПЛ.
После победы над самарцами армейцы набрали 23 очка и вышли на промежуточное 3-е место в турнирной таблице, уступая "Динамо" и "Зениту" по дополнительным показателям. У петербургской команды игра в запасе - завтра, 24 октября, подопечные Семака примут на своем поле "Спартак".
Нападающий Антон Заболотный в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за ЦСКА, забил 4 гола и стал автором 1 результативной передачи.
Заболотный: ЦСКА делит лидерство? Раз мы конкурируем в таблице, значит конкурентоспособны
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал место армейцев в турнирной таблице после победы над "Крыльями" (3:1) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА