Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
РубинНе начат
П1 3.25X 3.3П2 2.33
Ахмат
16:30
УралНе начат
П1 1.8X 3.7П2 4.7
Зенит
19:00
СпартакНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.33X 3.6П2 3
Брентфорд
16:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.75
Манчестер Юнайтед
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 3X 3.7П2 2.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Севилья
15:00
ЛевантеНе начат
П1 1.46X 4.5П2 7.4
Барселона
17:15
РеалНе начат
П1 2.85X 3.65П2 2.43
Бетис
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.82X 3.85П2 4.4
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.69X 3.75П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
13:30
УдинезеНе начат
П1 1.45X 5П2 6.6
Верона
16:00
ЛациоНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.28
Фиорентина
16:00
КальяриНе начат
П1 1.68X 4.1П2 5
Рома
19:00
НаполиНе начат
П1 2.9X 3.55П2 2.4
Интер
21:45
ЮвентусНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
БайерНе начат
П1 3X 3.95П2 2.22
Штутгарт
18:30
УнионНе начат
П1 2.55X 3.45П2 2.8
Бохум
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
14:00
ЛионНе начат
П1 2.55X 3.6П2 2.7
Лорьян
16:00
БордоНе начат
П1 2.07X 3.5П2 3.7
Ланс
16:00
МетцНе начат
П1 1.55X 4.3П2 6.2
Ренн
16:00
СтрасбургНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7
Реймс
16:00
ТруаНе начат
П1 2.31X 3.2П2 3.4
Монако
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.51X 5.2П2 6.8
Марсель
21:45
ПСЖНе начат
П1 4.9X 4.5П2 1.63

Заболотный: ЦСКА делит лидерство? Раз мы конкурируем в таблице, значит конкурентоспособны

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал место армейцев в турнирной таблице после победы над "Крыльями" (3:1) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Делим первое место с "Зенитом"? Работаем. Стремимся к лучшему футболу. Чувствую ли я, что нынешний ЦСКА может конкурировать? Конечно, раз мы конкурируем в таблице, значит конкурентоспособны. Но у команды и у тренера есть замысел, он набирает обороты, и мы стараемся его выполнить", - передает слова Заболотного "Чемпионат".

Заболотный забил один из голов в матче с "Крыльями", установив итоговый счет. Всего в этом сезоне на счету 30-летнего форварда 3 мяча в 10 встречах. Примечательно, что гол Заболотного стал 1000-м голом ЦСКА в РПЛ.

После победы над самарцами армейцы набрали 23 очка и вышли на промежуточное 3-е место в турнирной таблице, уступая "Динамо" и "Зениту" по дополнительным показателям. У петербургской команды игра в запасе - завтра, 24 октября, подопечные Семака примут на своем поле "Спартак".

Нападающий Антон Заболотный в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за ЦСКА, забил 4 гола и стал автором 1 результативной передачи.


Теги: Заболотный ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Головин - в заявке "Монако" на матч с "Монпелье" 1
Заболотный: ЦСКА делит лидерство? Раз мы конкурируем в таблице, значит конкурентоспособны 1
Полоз реализовал все 12 пенальти в РПЛ в карьере. Это лучший результат среди действующих игроков лиги
Ибрагимович вторым после Тотти в 40 лет сделал ассист в матче Серии А, начиная с сезона-2004/05
Источник: "Барселона" хочет подписать Дани Ольмо, но не готова платить 60 млн евро зимой
"Бавария" забила 33 гола в 9 первых турах Бундеслиги. Это рекорд турнира 1
Игонин - о Дзюбе: он приносит "Зениту" невероятно много очков 2
Заболотный забил 1000-й гол ЦСКА в РПЛ (видео) 3
Ломаев: не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас 1
Дуглас Сантос: если бы был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им 1
Чернов: второй тайм с ЦСКА - худший для "Крыльев" за весь сезон 1
"Динамо" вышло на первое место в таблице РПЛ благодаря победе ЦСКА над "Крыльями Советов" 1
Березуцкий - о матче с "Крыльями": в первом тайме игра не получалась. Хорошо, что ребята проявили характер 1
Пономарев: Дзагоев очень важен для сегодняшнего ЦСКА, в какой-то степени он является примером для молодых армейцев 1 эксклюзив
Пономарев: ЦСКА провел великолепный второй тайм, Березуцкий хорошо чувствует моменты для замен эксклюзив
Образцовый матч-менеджмент Алексея Березуцкого - замены и новая схема сделали волевую победу над "Крыльями"
Аршавин: разве Семак проигрывал "Спартаку"? Ожидаю, что и сейчас "Зенит" победит 1
Осинькин - о поражении от ЦСКА: допустили ошибки, сами раскрылись для соперника
Гамула считает, что "Ростов" может победить "Спартак" после разгрома "Арсенала" 2
Дуглас Сантос: мне хорошо в "Зените". Легко представляю, что буду играть здесь до конца карьеры
ЦСКА одержал волевую победу над "Крыльями Советов" 64
Источник: "Аталанта" может продать Миранчука за 15 млн евро, чтобы купить Бога 15
Семин - о разгроме "Арсенала": болельщики "Ростова" заждались таких побед, они хорошие
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Кальяри" 13
Это'О: мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина в "Анжи" 1
Тедеев - о победе над "Арсеналом": сегодня у нас получалось все 1
Червиченко: даже без бразильцев нападение "Зенита" выглядит интереснее, чем у "Спартака" 3 эксклюзив
Червиченко: большая случайность, что Кордоба не забил "Нижнему Новгороду" пять мячей эксклюзив
Божович - о 0:4 от "Ростова": трудно найти слова за такое безволие. Мы хотим извиниться перед болельщиками
"Ростов" впервые в сезоне выиграл домашний матч
Все новости
-