Игра на "Газпром Арене" пройдет сегодня, 24 октября. Начало - в 19:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, ВАР - Алексей Сухой.
"Думаю, никаких проблем нет. Два или три поражения подряд ничего не значат для такой сильной команды, как "Зенит". Там все наладится. Это дерби, принципиальная игра для обеих команд, но я уверен в победе "Зенита". У них лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить", - цитирует Петржелу ТАСС.
По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке. На неделе "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы, ведя после первого тайма со счетом 2:1. "Зенит" уступил "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, пропустив в конце матча.
Петржела: уверен, что "Зенит" победит "Спартак"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Спартака" в 12-м туре РПЛ.
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