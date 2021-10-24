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Уфа
1 - 1
РубинЗавершен
Ахмат
0 - 0
УралПерерыв
П1 2.05X 2.45П2 6
Зенит
19:00
СпартакНе начат
П1 1.56X 4.5П2 5.6

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Вест Хэм
0 - 0
Тоттенхэм2 тайм
П1 4.4X 1.7П2 4
Брентфорд
1 - 1
Лестер Сити2 тайм
П1 4.15X 1.7П2 4.2
Манчестер Юнайтед
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.45

Чемпионат Испании. Примера

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Севилья
5 - 3
ЛевантеЗавершен
Барселона
0 - 0
Реал1 тайм
П1 2.25X 3.5П2 3
Бетис
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.79X 3.75П2 4.6
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.77X 3.6П2 5

Чемпионат Италии. Серия А

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Аталанта
1 - 1
УдинезеЗавершен
Фиорентина
3 - 0
Кальяри2 тайм
X 26П2 41
Верона
3 - 1
Лацио2 тайм
П1 1.05X 12П2 41
Рома
19:00
НаполиНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.41
Интер
21:45
ЮвентусНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.45

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Кёльн
0 - 2
БайерПерерыв
П1 26X 9П2 1.09
Штутгарт
18:30
УнионНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
Бохум
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.28

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
3 - 2
ЛионЗавершен
Ланс
2 - 1
Метц2 тайм
П1 1.13X 6.5П2 41
Ренн
0 - 0
Страсбург2 тайм
Реймс
1 - 1
Труа2 тайм
Лорьян
0 - 1
Бордо2 тайм
П1 15X 3.75П2 1.36
Монако
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.51X 5.2П2 6.8
Марсель
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.6П2 1.59

Петржела: уверен, что "Зенит" победит "Спартак"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Спартака" в 12-м туре РПЛ.
Фото: Getty images
Игра на "Газпром Арене" пройдет сегодня, 24 октября. Начало - в 19:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, ВАР - Алексей Сухой.

"Думаю, никаких проблем нет. Два или три поражения подряд ничего не значат для такой сильной команды, как "Зенит". Там все наладится. Это дерби, принципиальная игра для обеих команд, но я уверен в победе "Зенита". У них лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить", - цитирует Петржелу ТАСС.

По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке. На неделе "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы, ведя после первого тайма со счетом 2:1. "Зенит" уступил "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, пропустив в конце матча.


Теги: Петржела Зенит Спартак
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