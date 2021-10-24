"В таких больших матчах фаворита не бывает. У "Зенита" идет неудачная серия, но такое уже было, и большой матч их спасал. Можно говорить об отставке Семака, если "Спартак" сегодня выиграет? Наверное, можно, у "Спартака" есть хорошие шансы на три очка сегодня. Этот матч для Семака может стать определяющим", - цитирует Широкова "СЭ".
Роман Широков был игроком "Зенита" с 2008 по 2014 год. За петербуржцев он сыграл в 201 матче, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. С 2014 по 2016 год он защищал цвета московского "Спартака", проведя за "красно-белых" 20 матчей, в которых Широков отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
Напомним, матч "Зенит" - "Спартак" пройдет сегодня, 24 октября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. Главными арбитром встречи будет Сергей Иванов.
Широков: для Семака матч со "Спартаком" может стать определяющим
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: Чемпионат