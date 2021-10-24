Петржела напомнил, что ранее говорил о предстоящем чемпионстве "Зенита". По его словам, в чемпионате России нет команды, способной обойти петербуржцев в борьбе за титул.
"Зенит" очень хорошая команда, у "Спартака" такого коллектива нет. Никто не ждал, что будет такой счет. Перед этим матчем было три поражения кряду. Я очень счастлив за команду, за игроков и за Санкт-Петербург. Антирекорд "Спартака"? Это катастрофа (смеется). Я с самого начала говорил, что "Зенит" будет чемпионом. Нет другой команды, которая могла бы стоять на дороге у Санкт-Петербурга", - сказал Петржела.
Отметим, что "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате (26 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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"Я с самого начала говорил, что "Зенит" будет чемпионом". Петржела - о победе петербуржцев над "Спартаком"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал победу команды над "Спартаком" в поединке 12-го тура РПЛ (7:1).
Фото: "Зенит"