Данни поздравил игроков "Зенита" с победой и заявил, что этот успех стал важным шагом на пути команды к чемпионству.
"Это фантастический результат! Конечно, всегда хорошо выигрывать матчи. Несмотря на то, что мы добыли три очка, это была победа над "Спартаком" - в играх с ними всегда приятно и сложно побеждать. Это невероятно! Поздравляю всех игроков и всю команду. Желаю и дальше одерживать такие победы. Этот матч был важным на пути к чемпионству!" - заявил Данни.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе команды Сергея Семака 26 очков. "Спартак" имеет в запасе 17 очков и пребывает на седьмом месте в турнирной таблице.
Источник: Спорт день за днем
Данни прокомментировал разгромную победу "Зенита" над "Спартаком"
Экс-игрок "Зенита" Данни прокомментировал победу петербургской команды над "Спартаком" в матче 12-го тура РПЛ (7:1).
Фото: РПЛ