"К административной ответственности привлечены пятеро зрителей. По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка", - приводит слова пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РБК Спорт".
В отношении двоих болельщиков составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении остальных проводится административное разбирательство.
Напомним, вчерашний матч 12-го тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" завершился со счетом 7:1 в пользу петербургской команды. После первой половины "сине-бело-голубые" вели 4:0 - дублем отметился Сердар Азмун, еще по голу забили Клаудиньо и Андрей Мостовой. В начале второго тайма Квинси Промес один мяч отыграл, но до конца встречи "Зенит" трижды поразил ворота соперника - свой второй гол забил Мостовой, Артем Дзюба реализовал пенальти, а Александр Ерохин на 89-й минуте установил окончательный счет.
"Спартак" выступил с заявлением по ситуации с избиением фанатов в Санкт-Петербурге
Пять фанатов "Спартака" привлечены к административной ответственности после матча с "Зенитом"
Фото: ТАСС