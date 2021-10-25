Сафонов заявил, что Витория не подаст в отставку с поста наставника "красно-белых".
"Он не подаст в отставку. В ином случае он не получит неустойку. Разве можно представить, что какой-нибудь иностранец ради имиджа откажется от нескольких миллионов евро? Это не русские гусары, а продуманные люди", - сказал Сафонов.
Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что накануне "красно-белые" уступили на выезде "Зениту" со счетом 1:7 в поединке 12-го тура чемпионата России.
Источник: Матч ТВ
Орлов: Витория все развалил в игре "Спартака"
Алексей Сафонов: Витория не подаст в отставку. В ином случае он не получит неустойку
Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался на тему потенциальной отставки Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ТАСС