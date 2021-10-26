"Забить свой первый гол за команду - это потрясающее чувство! У меня был тяжелый период, надеюсь, он позади. Поддержка болельщиков сегодня была потрясающей. Особенно когда я забил. Посмотрел на трибуну, и это были непередаваемые эмоции!" - передает слова Бохинена Sport24.
Бохинен перешел в ЦСКА в феврале этого года из норвежского "Стабека". Сумма компенсации, согласно Transfermarkt, составила 1.5 млн евро. Гол, забитый "Металлургу", стал для норвежца первым результативным действием с момента перехода.
Бохинен: посмотрел на трибуну, когда впервые забил за ЦСКА. Это были непередаваемые эмоции
Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал свой первый гол за "армейцев" в матче Кубка России против "Металлурга" из Липецка (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА