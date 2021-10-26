Как сообщает источник, "Спартак" рассматривал кандидатуру Энрике для назначения на пост спортивного директора клуба. Указывается, что представители "красно-белых" провели переговоры с португальским менеджером. Переговоры не увенчались успехом.
В "Порту" Энрике работал с 2005 по 2016 год, в "ПСЖ" - с 2017 по 2019 год. Отметим, что португалец привел в "Пари Сен-Жермен" скаута Луку Каттани. Последний, по сведениям российских СМИ, является одним из главных претендентов на должность спортивного директора "Спартака".
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" провел переговоры с бывшим спортивным директором "Порту" и "ПСЖ"
"Спартак" интересовался возможностью сотрудничества с Антеро Энрике, ранее работавшим в "Порту" и "ПСЖ" в должности спортивного директора.
Фото: "Спартак"