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Источник: "Спартак" провел переговоры с бывшим спортивным директором "Порту" и "ПСЖ"

"Спартак" интересовался возможностью сотрудничества с Антеро Энрике, ранее работавшим в "Порту" и "ПСЖ" в должности спортивного директора.
Фото: "Спартак"
Как сообщает источник, "Спартак" рассматривал кандидатуру Энрике для назначения на пост спортивного директора клуба. Указывается, что представители "красно-белых" провели переговоры с португальским менеджером. Переговоры не увенчались успехом.

В "Порту" Энрике работал с 2005 по 2016 год, в "ПСЖ" - с 2017 по 2019 год. Отметим, что португалец привел в "Пари Сен-Жермен" скаута Луку Каттани. Последний, по сведениям российских СМИ, является одним из главных претендентов на должность спортивного директора "Спартака".

Источник: Metaratings


Теги: Спартак
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