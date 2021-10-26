Крыховяк сообщил, что несколько раз беседовал с Галицким. По словам полузащитника, они говорили о футболе. Крыховяк отметил, что Галицкий понимает футбол и переживает за "Краснодар".
"Общался ли я с Галицким? Да, три или четыре раза, это - топ! Мне нравится, что президент часто приезжает к команде, много говорит с игроками, тренерами. <...> С Галицким мы говорили о футболе, о моей позиции на поле: "восьмерка" или "шестерка". Сказал, что все зависит от тренера. Вижу, что он понимает футбол, переживает за команду и хочет, чтобы мы играли красиво", - заявил Крыховяк.
Напомним, что Крыховяк пополнил состав "Краснодара" минувшим летом. Он перешел в стан "быков" из "Локомотива".
Источник: Спорт-Экспресс
Крыховяк объяснил, почему решил перейти в "Краснодар"
Крыховяк: общался с Галицким несколько раз. Это - топ!
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк рассказал о своем общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Фото: РИА Новости