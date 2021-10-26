"Любая команда создана для болельщиков. Это очевидно, что контакт должен быть, тем более если этого хотят сами фанаты. А что касается организации таких встреч, то этим занимается не совет директоров, а генеральный директор команды", - заявил Клейменов.
Напомним, ранее сообщалось, что болельщики "Спартака" могут встретиться с игроками и главным тренером команды Руем Виторией на этой неделе. Планируется, что на встрече будут обсуждаться неудачи "красно-белых" в последних матчах. О мероприятии заговорили после поражения "Спартака" в игре 12-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:7).
Источник: Sport24
"Любая команда создана для болельщиков". Клейменов - о возможной встрече фанатов "Спартака" с игроками "красно-белых"
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов высказался о возможной встрече болельщиков с командой.
Фото: Sport24