«Сейчас лежу в больнице, но смотрел за игрой, конечно. Ребята — красавцы. Все молодцы, самая важная победа в истории новой «Кубани». Это краснодарское дерби, самый важный матч. Историческая победа», — цитирует Худякова "Чемпионат".
Напомним, "Кубань" со счетом 3:0 победила "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка России. На 6-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Кубани" Максим Лаук. На 23-й минуте хавбек Василий Алейников удвоил преимущество хозяев, забив ударом с 40 метров. До разгромного преимущество "Кубани" довел Лаук, оформивший дубль на 63-й минуте.
"Кубань" и "Краснодар" провели очный матч впервые с 2015 года, когда "Краснодар" под руководством Олега Кононова переиграл соседей со счетом 3:2.
В текущем розыгрыше ФНЛ "Кубань" занимает 17-е место, набрав 17 очков в 19 встречах.
Гендиректор "Кубани" Худяков про победу над "Краснодаром": это самая важная победа в новой истории клуба!
Генеральный директор "Кубани" Павел Худяков прокомментировал победу над "Краснодаром" в групповом этапе Кубка России (3:0).
Фото: vk.com/pfckuban