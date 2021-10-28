Напомним, что в рамках борьбы Российского футбольного союза (РФС) с нецензурной лексикой на трибунах, по итогам игры с "Сочи" (1:2) петербургскому клубу было вынесено предупреждение. По информации источника, сегодня, 28 октября, на КДК РФС по итогам матча со "Спартаком" (7:1) "сине-бело-голубым" должны дать условное наказание в отношении Виража.
Завтра, 29 октября, "Зенит" дома примет московское "Динамо". Игра на "Газпром Арене" начнется в 19:00 мск. Если поведение трибуны активной поддержки на этом матче вызовет вопросы у РФС, то на следующую игру она будет закрыта. Условное наказание может сменится реальным в матче "Зенита" против "Нижнего Новгорода", который запланирован на 19 ноября.
Источник: Sport24
Источник: "Зениту" по итогам матча со "Спартаком" грозит условная дисквалификация Виража
Следующий домашний матч "Зенита" может пройти без зрителей в секторе активной поддержки (Вираж).
Фото: Getty images