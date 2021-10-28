"Это неправда. Нам не интересен Ларссон", - цитирует Праде Sport24.
Ранее сообщалось, что 24-летний швед привлек внимание "Фиорентины", "Наполи" и "Милана".
Контракт Ларссона со "Спартаком" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Джордан в составе красно-белых провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь 1 голом. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 14 млн евро.
В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Спартака" Ларссону
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде опроверг слухи, согласно которым "фиалки" проявляют интерес к форварду "Спартака" Джордану Ларссону.
Фото: ФК "Спартак"