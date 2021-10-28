"Нет, ни в коем случае не стоит ему возвращаться. Это уже пройденный этап. Он уже в возрасте. Уже не сыграет так, как двигался раньше. Ну пусть попробует, но тогда что получится? С кем он будет взаимодействовать? У нас и так хорошее нападение. Заболотный неплохо разыгрался, Чалов опасный. Я считаю, что это бесполезный вариант", - приводит слова Пономарева "Спорт-экспресс".
Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем с января по июль 2013-го. За это время бразильский форвард провел в составе красно-синих 259 матчей во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана 37-летний Вагнер принял участие в 21 игре, забил 7 мячей и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается профильным порталом transfermarkt в 750 тысяч евро.
Пономарев - о возвращении Вагнера Лав в ЦСКА: ни в коем случае, это уже пройденный этап
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном возвращении в армейский клуб нападающего "Кайрата" Вагнера Лав.
Фото: ФК "Кайрат"