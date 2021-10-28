Рианчо сообщил, что никогда не видел в Глушакове пренебрежительного отношения к своему делу. Тренер отметил, что удивится, если указанная информация является правдивой.
"Господи! Я никогда не замечал такого за Денисом! Удивлюсь, если он и правда играл договорной матч! Я никогда не видел в Глушакове пренебрежения к своему делу. Всегда считал его победителем", - заявил Рианчо.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков принял участие в 10 матчах и забил шесть голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Рианчо: удивлюсь, если Глушаков и правда играл договорной матч. Всегда считал его победителем
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что бывший игрок "красно-белых" Денис Глушаков, ныне выступающий за "Химки", сдавал матчи с целью личной наживы.
Фото: РПЛ