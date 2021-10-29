- Когда мы хотим, когда готовы обороняться, атаковать, бежать вперед, мы способны победить кого угодно с разгромным счетом. Но иногда случаются игры, когда начинаешь думать: о'кей, сегодня будет достаточно сыграть на 80 процентов. Но этого недостаточно. Если играть на 80 процентов, тебя могут наказать, - передает слова Ловрена Sport24.
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 12 матчах. Отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей "Динамо" и ЦСКА составляет 3 очка. В текущем сезоне РПЛ "Зенит" потерял очки 4 раза, дважды сыграв вничью (на выезде против "Локомотива" и "Уфы" с одинаковым счетом 1:1) и потерпев два поражения - от "Сочи" на своем поле и от тульского "Арсенала" на выезде, оба со счетом 1:2. В последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили дома "Спартак" (7:1). 29 октября "Зенит" в рамках 13 тура РПЛ встретится в Санкт-Петербурге с московским "Динамо".
Ловрен объяснил, почему "Зенит" выигрывает не все матчи в чемпионате России
Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал о причинах осечек сине-бело-голубых в некоторых матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"