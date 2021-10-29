- Какие эмоции вызывает современный "Спартак"? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы "Спартак" снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений, - передает слова Филимонова "Чемпионат".
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков. В последнем туре красно-белые потерпели разгромное выездное поражение от "Зенита" со счетом 1:7, которое стало самым крупным в национальном чемпионате за всю историю клуба. 30 октября в рамках 13 тура РПЛ "Спартак" принимает на своем поле "Ростов", разгромивший в 12 туре тульский "Арсенал" со счетом 4:0.
Филимонов: современный "Спартак"? Всё плохо, надо практически всё менять в клубе
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов прокомментировал текущую ситуацию в московском клубе.
Фото: РИА Новости