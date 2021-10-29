Агент предположил, что Малком, восстанавливавшийся после повреждения, сможет принять участие в игре с "Динамо".
"Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да", - заявил Гарсия.
Отметим, что встреча 13-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо" пройдет сегодня, 29 октября. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
"Зенит" является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака имеет в запасе 26 очков. "Динамо" с 23 очками в активе располагается на втором месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Агент Малкома ответил на вопрос, сможет ли бразилец сыграть с "Динамо"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Малкома, высказался о готовности бразильца сыграть в матче против "Динамо".
Фото: "Зенит"