Газизов отметил, что на него, главного тренера команды Алексея Стукалова и игроков "Уфы" давит положение в турнирной таблице РПЛ. При этом, по словам менеджера, руководство клуба продолжает доверять Стукалову.
"Испытывает ли Стукалов давление со стороны руководства клуба? Нет. Давление оказывает только турнирная таблица. Это давит на меня, на тренера, на игроков, на персонал. Но мы справимся. При этом ни с кого не снимаю ответственности за текущее положение команды. Все виноваты в равной степени. Мы понимаем, что у нас происходит, видим, где есть определенные ошибки", - сказал Газизов.
Отметим, что на данный момент "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).
Источник: Матч ТВ
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Газизов: на меня, тренера и игроков "Уфы" давит положение команды в турнирной таблице
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о турнирном положении команды.
Фото: "Уфа"