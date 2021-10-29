"Нам противостоял серьезный соперник, но в некоторых моментах мы контролировали матч. По итогам игры больно проигрывать. Нужно понимать, что мы находимся в стадии развития, мы должны извлекать уроки из таких поражений. Когда мы проведем работу над ошибками, мы будем еще сильнее", - передает слова Семака корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
"Динамо" пока остается на 2-й строчке в турнирной таблице, но уже после этого тура москвичей могут обойти ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" и "Сочи". "Зенит" же закрепился на первом месте и увеличил свой отрыв от второго до 6 очков.
Шварц: больно проигрывать "Зениту", но мы должны извлекать урок из таких поражений
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал матч с "Зенитом", по итогам которого его команда уступила с разгромным счетом (1:4).
Фото: ФК Динамо