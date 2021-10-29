"Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Обошел Веретенникова. Молодец! Его жест Семаку - мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее. А в какой прекрасной форме сейчас Азмун? Но они в принципе могут и вдвоем выходить. Разве плохо, когда есть варианты в атаке?" - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Напомним, в двух последних матчах "Зенита" в Российской Премьер-Лиге, против "Спартака" и "Динамо", Дзюба выходил на замену, при этом 33-летний форвард в обоих встречах отметился голом.
Дзюба - Семаку после гола "Динамо": я здесь должен быть
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Орлов - о Дзюбе: он может показывать Семаку все что угодно. Но без него "Зенит" играет быстрее
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе, который, поразив ворота "Динамо", стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"